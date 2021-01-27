“المرور” 5 حالات يلزم فيهم السير في أقصى يمين الطريق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحالات التي تستوجب من قائد السيارة السير في أقصى الجانب الأيمن من الطريق.
وكشف المرور عن خمس حالات يلزم قائد السيارة فيهم بالسير أقصى اليمين، وهم كالآتي:
- إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يمينه.
- إذا كانت هناك سيارة أخرى ستتجاوزه.
- إذا كانت سرعة سيارته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.
- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.
- إذا تقابل مع سيارة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.