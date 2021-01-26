موجز الخليج 365 للسيارات.. أول معمل مصري للبطاريات وبايدن يرفض عربة ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

توّجت مصر سعيها نحو التحول إلى السيارات الكهربائية بافتتاح أول معمل لاختبارات البطارية الخاصة بالسيارات الكهربائية.

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحلال مركبات كهربائية مصنعة في بلاده بدلاً من الأسطول الحكومي من السيارات العاملة بمحركات تقليدية.

رغم موديلاتها الكلاسيكية، تتمسك شركات سيارات كبرى بطرازات مميزة من السيارات التابعة لفئة SUV في الأسواق.

أعلنت شركة مازدا عن إطلاق باقة التجهيزات Ad’Vantage لسيارتها MX-30، التي تعد أول سيارة كهربائية كاملة من إنتاجها.