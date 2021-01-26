هل انخفاض ضغط هواء الإطارات مفيد للسيارة؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات من أبرز الأجزاء الرئيسية الهامة للسيارة، حيث إنها تضمن الإلتصاق بأرضية الطريق وتكفل دوران العجلات، لذا يجب فحص ضغط الهواء بشكل مستمر، وينبغي ألا تنخفض أو تزيد قيم ضغط هواء الإطار عن القيم الصحيحة، كي لا ينعكس على سلامة الركاب وراحة القيادة.

لكن يعتقد كثير من قائدي السيارات أن انخفاض ضغط هواء الإطارات هو أمر مفيد للسيارة، فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

أكدت هيئة الفحص الفني “ديكرا الألمانية” أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما، وقالت أنه على الرغم من أن انخفاض ضغط الإطارات سيؤدي إلى خفض مسافة الكبح ومن ثم الالتصاق بالطريق على نحو أسرع، إلا أنه يتسبب في تراجع دقة التوجيه.

وأضاف الخبراء الألمان أن ضغط الهواء الصحيح في الإطارات مهم جدا لسلامة وأداء السيارة، حيث يؤدي ضغط الإطارات العالي أو المنخفض للغاية إلى عدم الاستقرار، وبشكل خاص يمثل ضغط هواء الإطارات المنخفض للغاية خطورة على قائدي السيارات.

وأشار الخبراء إلى أن انخفاض ضغط الهواء في الإطارات على الطرق المبللة يتسبب في زيادة مسافة الكبح، وهذا الأمر يهدد حياة وسلامة السائق، ويؤدي أيضا إلى استهلاك الكثير من الوقود.

ونصحت الهيئة قائدي السيارات بالالتزام بضغط هواء الإطار الموصى به، لأن هذا الأمر يرتبط أيضاً بالحمولة في السيارة وسرعتها على الطريق.