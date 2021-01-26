شركة محمد يوسف ناغي للسيارات “هيونداي” تطلق باقات صيانة جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات هيونداي عن إطلاق مجموعة من باقات الصيانة الجديدة والتي تشمل برامج صيانة لمدة 3 سنوات واخرى لمدة 5 سنوات لعملائها لتوفير حل “راحة البال”. وستكون باقات الصيانة الجديدة متاحة للعملاء بأسعار معقولة ومريحة ، كما سيتاح من خلالها تسهيلات للدفع سواء الدفع النقدي عن طريق مراكز الصيانة أو من خلال اضافتها ضمن الأقساط الشهرية عند شراء سيارة جديدة من هيونداي.

وفي إطار هذه المبادرة المميزة، ذكر الدكتور عادل عزت المدير العام التنفيذي بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات -هيونداي، ان عملائنا بكل تأكيد سيتسفيدون من باقات الصيانة التي تم ادخالها مؤخرا و تصميمها بشكل متكامل بناء على توصية من الشركة المصنعة.

وقال ايضا ان باقات الصيانة ذات القيمة العالية تم اتاحتها لعملائنا بعدة مزايا وبشكل ميسر سواء من خلال الدفع النقدي او إضافتها كجزء من القسط الشهري لشراء سيارة جديدة والتي من خلالها يستطيع العملاء اختيار الباقة المناسبة لهم ، وذكر ايضا باننا نشجع عملائنا على الدخول في برامج الصيانة الجديدة و التي تساعد في الحفاظ بشكل اكبر على سياراتهم مع حرصنا الدائم على استفادة عملائنا من المزايا والخدمات الكبيرة التي توفرها مراكز الصيانة لدينا.