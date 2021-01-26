اودي A4 وA6 ستصبحان كهربائيتان بالكامل بحلول هذا الوقت

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لرئيس شركة اودي، ماركوس دوسمان، أثناء مقابلة صحفية حديثة أن مستقبل كل من A4 وA6 كهربائياً بالكامل، لكنه أكد أن ذلك لن يحدث قبل عام 2030 تقريباً.

كما أشار دوسمان إلى أن الأجيال القادمة من السيارتين سيصلان في 2023، وستظل تستخدم المحركات التقليدية مع إصدارات كهربائية، في حين تُظهر الصور تصميم تخيلي لما قد يبدو عليه الجيل التالي من A4.

يرى رئيس أودي أن السيارات الهجينة بالقابس ليس لها مستقبل في السيارات، ولا يعتقد أن الحكومات ستروج لها، حيث ستكسب السيارات الكهربائية شعبية أكبر، كما يقول أن الانتقال السريع إلى السيارات الكهربائية مهم جداً للشركة، وبالرغم من ذلك، سيكون هناك إصدارات هجينة بالقابس من الأجيال القادمة من A4 وA6.

يُذكر أن أودي تعمل جاهدة على تطوير سيارة Artemis الكهربائية، حيث قال دوسمان أن السيارة لا ينبغي أن تكون أعلى من A8 في التشكيلة أو كروس أوفر أعلى من Q7، في حين لن تصل نسختها الإنتاجية قبل 2024.

وفي الختام، كلفت أودي أليكس هيتزينجر بمهمة تطوير السيارة، والذي كان في السابق المسؤول عن تطوير تقنيات القيادة الذاتية في مجموعة فولكس واجن، وتُشير هذه الخلفية إلى أن السيارة قد تحتوي على مزايا مساعدة سائق متطورة.