فورد اكسبديشن 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دشنت فورد الجيل الرابع من اكسبديشن في 2018، وها هي تستعد للحصول على تحديثات منتصف العمر، حيث التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ اكسبديشن 2022 فيس ليفت أثناء اختبارها على الطرق العامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تظهر السيارة في الصور بتمويهات كثيفة تغطي الواجهتين الأمامية والخلفية والرفارف، حيث يُتوقع أن تحصل المصابيح الأمامية والخلفية على إعادة تصميم، مع تغييرات طفيفة في المصدات الأمامية والخلفية، وشبك معاد تصميمه، كما تتميز سيارة الإختبار بأنبوب عادم غريب وطويل للغاية يبرز من أسفل المصد الخلفي.

يُذكر أن الجيل الرابع من اكسبديشن يستمد قوته من محرك ايكوبوست V6 سعة 3.5 لتر تيربو، ويولد المحرك قوة 375 حصان و637 نيوتن.متر، أو 400 حصان و650 نيوتن.متر في الفئات الأعلى، كما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات بشكل قياسي، ويُتوقع أن ينتقل المحرك دون تغيير لنسخة فيس ليفت القادمة، كما يُتوقع أن تحصل السيارة على محرك هجين والذي قدمته الشركة في اف 150 2021.

وفي الداخل، من المرجح أن تحصل السيارة على نظام ترفيهي مطور، مع شاشة داخل لوحة القيادة تُشبه المستخدمة في ماخ E، وفي الختام، ستُدشن فورد اكسبديشن فيس ليفت في وقت لاحق من هذا العام لتُباع كموديل 2022.

