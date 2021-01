تقنية جديدة من مايكروسوفت ستستبدل عن مصابيح الضباب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تُضيف مصابيح الضباب مظهراً جمالياً للسيارة، بالإضافة إلى فائدتها المتمثلة في زيادة الرؤية في الظروف الضبابية أو المُتربة، لكن مداها قصير للغاية، وفي معظم الأوقات لا تُحسن الرؤية بشكل كبير، ويبدو أن مايكروسوفت ستُقدم بديلاً أكثر كفاءة لها قريباً.

قدمت مايكروسوفت براءة اختراع جديدة إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية تصفها بأنها “نظارات واقع معزز مع تحكم تنبئي للجهاز الخارجي بناءً على إدخال الحدث” إذا لم تفهم فهاكم التوضيح.

ستستفيد التقنية من الواقع المعزز من خلال تقييم البيئة أمام السيارة، ومعالجة تلك الصور، ثم عرض صور أكثر وضوحاً للسائق، ويُمكن ارتداء هذه النظارات عند عدم وضوح الرؤية أمام السيارة، كما يُمكن عرض الصور على شاشة العرض الرأسية.

يُذكر أنه يتم بالفعل استخدام تقنيات الواقع المعزز في شاشات العرض العلوية من باناسونيك، كما تستخدم مرسيدس نظاماً مشابهاً في اس كلاس السيدان الفاخرة، لكن تستند التقنيتين على أن تكون الرؤية واضحة أمام السيارة، في حين تهدف تقنية مايكروسوفت إلى جعل الرؤية أكثر وضوحاً.

تتكون براءة الاختراع من 235 صفحة، وهي مليئة بالتفاصيل، وجوهر التقنية هي عدسة مثبتة مع معالج متكامل لعرض المحتوى، في حين لن يكون من المنطقي عرض الصورة المحسنة للطريق على شاشة النظام الترفيهي حتى لا يتشتت السائق، وكما هو الحال مع العديد من براءات الاختراع، فقد يمر وقت طويل قبل أن نرى التقنية تُستخدم في السيارات، لكن الأكيد هو أن استخدامها سيحسن السلامة بشكل كبير.

