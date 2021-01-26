عرض الوعلان للسيارات على تقسيط هيونداي كريتا 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات بالتعاون مع مصرف الراجحي، الحق على عروض السنة الجديدة من الوعلان على سيارات هيونداي 2021 الجديدة.. السيارة اللي تحب صارت قريبة منك.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
هيونداي كريتا موديل 2021:
القسط الشهري: 1035 ريال
مميزات العرض:
– ضمان المصنع 5 سنوات أو 100,000كم.
– تأجير السيارات بتحويل الراتب
- بدون دفعة أولى
- بدون رسوم إدارية
- قسط شهري منخفض
- الدفعة الأخيرة حتى 40%
- المدة 60 شهر
- معدل النسبة السنوي يبدأ من 5.82 %
– تأجير السيارات بدون تحويل الراتب
- بدون رسوم إدارية
- الدفعة الأولى تبدأ من 5%
- قسط شهري منخفض
- الدفعة الأخيرة حتى 35%
- المدة 60 شهر
- معدل النسبة السنوي يبدأ من 7.25%
الشروط والأحكام:
- العرض ساري حتى 31 مارس 2021
- تطبق الشروط والأحكام.
- هذا العرض بالتعاون مع مصرف الراجحي
- قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.
صورة العرض: