رحلة بالصور.. قائمة أقوى سيارات الـ suv الكلاسيكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم موديلاتها الكلاسيكية، تتمسك شركات سيارات كبرى بطرازات مميزة من السيارات التابعة لفئة SUV في الأسواق.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أقوى السيارات الكلاسيكية التابعة لفئة SUV الصامدة بالأسواق حتى الآن ويعود تاريخ طرح بعضها لفترة الستينيات.

وضمت القائمة، طراز رينج روفر، الذي ظهر في 1970 واستمر تصنيعها حتى عام 1995، ويتوفر منها بعض النسخ المستعملة تصل قيمتها 30 ألف دولار.



من بعده،جاء بالقائمة طراز International Scout II الذي استمر تصنيعه ما بين عام 1971 وحتى عام 1980، ويتوفر منه موديلات بقيمة سوقية تتراوح بين 17 و 30 ألف دولار.

ومن ماركة شيفروليه، يتوفر من السيارات SUV الكلاسيكية القوية، طراز Chevy Blazer الذي كان ظهوره الأول في عام 1969واستمر تصنيعه حتى عام 1991.

وضمت القائمة طراز Jeep Wagoneer الذي ظهر عام 1991، واستمر حتى عام 1963، وتتوفر منه موديلات بقيمة تتراوح بين 15 و 50 ألف دولار.

ومن ماركة تويوتا اليابانية، ضمت القائمة، طراز 4Runner، ونسخته الكلاسيكية التي طرحت ما بين عام 1984 وحتى عام 1989، وتتوفر حاليا طرازات مستعملة بتكلفة تصل 20 ألف دولار.

وضمت القائمة أيضا، النسخ الكلاسيكية المطروحة من طراز فورد "برونكو"، ما بين عام 1966، وحتى عام 1977.

واختتم موقع "هوت كارز" القائمة، بالنسخ المستعملة من طراز Land Rover Defender 110 ، الذي طرح عام 1983 وحتى عام 1990،و يتوفر حاليا بسعر 100,000 ألف دولار.





