تقليد رنج روفر الصيني يستخدم شعار رنج روفر مقلد!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سيارة هانكت كانتسي هي أشهر سيارة مقلدة من لاندروفر رنج روفر في الصين، وهانكت هو الاسم التجاري لشركة هانلونج، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة هانلونج اوتو، وتقع مقرها في مقاطعة هوبي، والاسم العالمي للسيارة هو كانتسي، والاسم الصيني هو كونجشي.

بدأت هانكت بيع كانتسي في أبريل الماضي بنجاح معتدل، واليوم لدينا صورة للسيارة مع لوحات التاجر وشارات رينج روفر الأنيقة، حيث توجد شارات على غطاء المحرك وخلفية السيارة، ولا توجد شارات رنج روفر في الداخل.

تستمد سيارة كانتسي قوتها من محرك 2.0 لتر توربو بقوة 218 حصان و370 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 9.19 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/س، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وتتوفر إما بدفع خلفي أو كلي حسب الفئة.

وفي الختام، يبدأ سعل هانكت كانتسي من 159,800 يوان (92,600 ريال) وللمقارنة، فيبدأ سعر رنج روفر من 1.22 مليون يوان (707,000 ريال)، لذا يُمكنك شراء خمسة سيارات كانتسي بأعلى فئة بسعر سيارة أقل فئة من رنج روفر، وتبلغ تكلفة الشارات المزيفة 20 دولاراً (75 ريال).

