بي ام دبليو ستلغي العديد من سياراتها لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تواجه شركات صناعة السيارات أزمة مالية عالمية واضطراب في الإنتاج والتسليم، بسبب تراجع مبيعات السيارات لأسباب عدة من أهمها انتشار فيروس كورونا وغيرها، كما أصبح عليها استثمار المليارات في تطوير السيارات الكهربائية إذا كانت تريد أن تظل قادرة على المنافسة في المستقبل.

وبالطبع الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير صارمة، حيث ستعيد بي ام دبليو التفكير في بعض استراتيجياتها من أجل الاستعداد بشكل أفضل للمستقبل، فلدى رويترز تقرير جديد يقول أن صانعة السيارات البافارية ستقوم بتقليص تشكيلة طرازاتها وعدد المحركات وأنماط الهيكل المتاحة.

حيث قال نيكولاس بيتر، المدير المالي لشركة بي ام دبليو، لرويترز أن الشركة المصنعة ستقلل أيضاً من تعقيد الخيارات المقدمة لعملائها، مع التركيز على المزايا الأكثر شيوعاً، كما ستُركز الشركة على طرق أبسط وأكثر كفاءة لبناء سياراتها.

وأضاف بيتر أنه واثق من قدرة شركته على تحقيق مبيعات قوية، مما سيؤدي إلى زيادة هامش التشغيل إلى مستويات ما قبل كورونا، كما سيُساعد أيضاً الانتهاء من تفاصيل صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما يجب أن تُفعل خطط الشركة لويادة حصصها في مشروعها المشترك بالصين من 50% إلى 75%.