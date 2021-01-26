كيا سبورتاج 2022 تظهر بتصميم تخيلي جديد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل كيا على تطوير جيل جديد كلياً من سبورتاج لموديل 2022، وقد رأينا الكثير من التصاميم التخيلية في محاولة لتخمين ما قد تبدو عليه عند تدشينها، وأحدث هذه التصميمات تأتي من نيكيتا تشويكو والتي تبدو الأكثر قرباً للواقع من غيرها.

تُظهر الصور سيارة تبدو أكثر وضوحاً وأناقة من الجيل السابق، وتأتي هذه الصور في وقت تشهد فيها كيا بعض التغييرات الهامة مثل تغيير اسمها والشعار الجديد، في حين أن الكشف الرسمي عن السيارة سيكون في أبريل المقبل.

يُذكر أن سبورتاج بدأت حياتها في 1993، بمظهر تم تحسينه على مر السنين لتصبح واحدة من أفضل سيارات الاس يو في المدمجة في الأسواق، وتُظهر التصاميم التخيلية أن أبعاد السيارة لم تختلف، مع خط صاعد للعتبات الجانبية، وموضع مختلف لمقابض الأبواب.

ومن الامام، يُذكرنا الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية إلى حد ما بموديلات لكزس الحالية، في حين تحصل الواجهة الخلفية على مصابيح خلفية مسحوبة تمنح سبورتاج مظهراً بسيطاً.

وفي الختام، ستشارك كيا سبورتاج الجديدة منصتها ومحركاتها مع الجيل الرابع من هيونداي توسان، بما في ذلك محرك “سمارت ستريم” سعة 2.5 لتر، بالإضافة إلى محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 1.6 لتر بقوة 226 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران، وستتوفر بدفع أمامي وخلفي.