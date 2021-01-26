هل يمكن تجديد رخصة القيادة مع وجود إيقاف خدمات؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن تجديد رخصة القيادة مع وجود إيقاف خدمات.

وأجابت إدارة المرور أنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة مع وجود إيقاف خدمات، مشيرة إلى أن المخالفات تمنع نقل ملكية السيارة ويلزم تسديدها عند نقل ملكية السيارة من شخص لآخر.

وفيما يخص إجراءات تجديد رخصة القيادة، فيلزم أولًا سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص للمواطن في بوابة (أبشر).