تعرف على أهمية تدوير الإطارات وكيفية تطبيقه بسيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة، حيث أنها الجزء المسؤول عن حمل وزن السيارة والركاب أثناء السير، بالإضافة إلى أنها تلعب دورا هاماً في الحفاظ على قيادة آمنة لسيارتك.

لكنها من أكثر الأجزاء التي يتم استهلاكها بشكل سريع لتعرضها للعوامل الخارجية أثناء القيادة بصورة مستمرة، لذا نصح الخبراء بضرورة إجراء عملية تعرف بـ “تدوير الإطارات” بشكل منتظم، وهو ما يساعد على إطالة عمرها.

وتدوير الإطارات هي طريقة معتمدة من قبل العاملين في صناعة الإطارات لتغيير مكان الاطارات في السيارة، أي نقل الإطار من اليمين الى اليسار أو من الأمام إلى الخلف أو في عدة اتجاهات، وذلك لأن توزيع دفع العجلات في السيارة غير متساوٍ، وكذلك توزيع الوزن، لذلك، إستهلاك الإطارات أيضاً سيكون غير متساوٍ.

وتوفر لك عملية التدوير تماسكاً أفضل في السيارات ذات الدفع الأمامي أو الخلفي، وذلك لأنك سوف تنقل الإطار المستهلك بنسبة أكبر، وتضع مكانه إطار أقل إستهلاكاً من بين الطقم نفسه من الإطارات.

وكذلك تساعد عملية التدوير في الحفاظ على استهلاكية الوقود، وتوفير المزيد من معايير السلامة والأمان أثناء القيادة على الطرق.

وينبغي تبديل الإطارات بعد قطع السيارة لمسافة 10000 كيلومتر أو مع موعد الصيانة الدورية للسيارة، وأشار الخبراء إلى أن الإطارات المركبة على محور الدفع عادةً ما تتآكل بشكل أسرع من الأخرى التي تدور بشكل حر.

وكمثال، فإننا نجد الإطارات الخلفية في سيارات الدفع الخلفي يتم استهلاكها بسرعة أكبر من الأمامية، والعكس صحيح في سيارات الدفع الأمامي.

وتتم عملية تبديل الإطارات في سيارات الدفع الأمامي عن طريق إرجاع الإطارين الأماميين إلى الخلف بنفس الاتجاه، وتركيب الإطارين الخلفيين مكانهما، ولكن يتم تبديل مواقعهما على شكل حرف X.

أما عملية تبديل الإطارات في سيارات الدفع الخلفي، فإنها تتم عن طريق إرجاع الإطارين الأماميين إلى الخلف بطريقة X، بينما يتم تركيب الإطارين الخلفيين مكان الإطارين الأماميين على نفس وضعهم واتجاههم.

وفي سيارات الدفع الرباعي، فإن تبديل الإطارات في تلك السيارات يكون من خلال عملية X لكل الإطارات، وذلك بوضع الإطار الخلفي ناحية اليمين مكان الإطار الأمامي ناحية اليسار، وتركيب الإطار الأمامي الذي تم فكه مكان الإطار الخلفي.