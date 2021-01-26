المشاكل والأعطال التي يسببها تلف فلتر الهواء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر فلتر الهواء من الأجزاء الهامة في محرك السيارة، حيث أنه الجزء المسؤول عن تنقية وتنظيف الهواء الداخل إلى غرفة المحرك، وفي حال تعرضه للانسداد أو للتلف فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك، وهي كما يلي:

تأخر دوران المحرك:

مع تزايد اتساخ الفلتر وامتلائه بالأتربة فإنها تتسرب إلى داخل غرفة الإحتراق، وهو ما يعيق عملية الإحتراق، وتؤثر على البوجيهات وتعيق عملها، وهو ما يؤخر عملية تشغيل المحرك.

انخفاض عزم المحرك:

انسداد الفلتر يؤدي إلى منع مرور الهواء الكافي إلى داخل المحرك، وهو ما يسبب انخفاض عملية الاحتراق في المحرك، وبالتالي تقليل عزم المحرك أثناء الضغط على دواسة الوقود بحيث تجد أن المحرك لايستجيب، وذلك لأن نسبة الهواء في غرفة الاحتراق غير جيدة.

زيادة استهلاك الوقود:

انسداد فتحات الفلتر يتسبب في عدم توفر الهواء الكافي داخل غرف الاحتراق، وبالتالي سيؤدي ذلك الى زيادة نسبة الوقود من طرف كمبيوتر السيارة، وبالتالي نجد زيادة في استهلاك السيارة للوقود.

خروج دخان أسود من العادم:

تتسبب زيادة كمية الوقود داخل غرفة الاحتراق في المحرك إلى زيادة نسبة احتراق الوقود، وهو ما يؤدي لخروج دخان أسود اللون من الفتحات المخصصة للعادم.

أصوات فرقعة خفيفة:

مع انسداد الفلتر فإنه يتم سماع أصوات غريبة مثل صوت فرقعة، والتي تنتج بسبب ضعف دخول الهواء بصورة طبيعية للمحرك.