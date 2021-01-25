بايدن يلغي حظر ترامب على خدمة المتحولين جنسيا بالجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرا فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب على خدمة الأفراد المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي.

جاء ذلك في أمر تنفيذي تم توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.



وقال بايدن إن "جميع الأمريكيين" المؤهلين للخدمة يجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك.

وأوضح البيت الأبيض في بيان قائلا:"ببساطة، لن يخضع العسكريون المتحولون جنسياً بعد الآن لاحتمال التسريح أو الفصل على أساس الهوية الجنسية".

وتابع بيان البيت الأبيض أن الجيش "يزدهر عندما يتكون من أمريكيين متنوعين يستطيعون تلبية المعايير الصارمة للخدمة العسكرية والجيش الشامل يعزز أمننا القومي".

وتبطل هذه الخطوة قرار ترامب المثير للجدل في يوليو/تموز 2017 بمنع المتحولين جنسيا من الخدمة "في أي شكل" في صفوف الجيش.

وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، يتمتع الرئيس الأمريكي بحرية واسعة لوضع سياسات البنتاجون.

وكان ترامب رفض خطة للرئيس الأسبق باراك أوباما لبدء قبول مجندين متحولين جنسيا في الجيش.

وقال ترامب حينها، إن السياسة التي تم وضعها في عهد أوباما كانت تخريبية ومكلفة وتقوض الاستعداد العسكري والصداقة بين عناصر القوات.

لكن في أمر بايدن بإلغاء حظر ترامب، أشار البيت الأبيض إلى دراسة أجريت عام 2016 وجدت أن "تمكين المتحولين جنسيًا من الخدمة علنا في الجيش الأمريكي لن يكون له سوى تأثير ضئيل على الاستعداد العسكري وتكلفة الرعاية الصحية".