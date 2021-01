روبوتات من هيونداي تبدأ العمل بمعارضها في كوريا الجنوبية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد استحواذها مؤخراً على شركة صناعة الروبوتات بوستون روبوتيكس، ها هي هيونداي تعمل على اختبار روبوتاتها المستقلة، حيث ستقوم باستخدامها في صالة عرض لأحد وكلائها في سيول لمدة شهر واحد للتشغيل التجريبي.

سيتم استخدام الروبوتات الذكية للتكامل مع الموظفين البشريين في صالة العرض، حيث سيقومون بتوجيه العملاء، وعرض معلومات هامة حول الطرز الجديدة، كما أعلنت هيونداي في وقت سابق أن روبوتات “DAL-e” ستشكل جزءً من نهجها الجديد “التسويق غير المباشر، وهو رد فعل على الأزمة الصحية العالمية الحالية.

ستطلب الروبوتات من العملاء وضع أقنعتهم بشكل صحيح، كما ستكون هذه الروبوتات وسيلة جيدة للتعامل مع من يعانون من القلق الاجتماعي، وستنضم إلى شبكة متنامية من الروبوتات المساعدة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

وفي الختام، ستعمل جميع الروبوتات بشبكات اتصال 4G أو 5G، وتقول هيونداي أنها ستعمل حتى الساعة 10:00 مساءً، وستوفر المزيد من الراحة للعملاء وستكون نقطة تحول هائلة في الطريقة التي يعمل بها وكلاء السيارات التقليديون.

