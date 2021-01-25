توك توك بتقنية كوينيجسيج يسجل رقم قياسي على نوربورجرينج!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحطيم الأرقام القياسية أمراً مثيراً، لكن هل فكرت في قيام توك توك بذلك! وليس في أي مكان، بل على حلبة نوربورجرينج الشهيرة.

في عام 2018، تم الإعلان عن فكرة إحضار توك توك إلى الحلبة، وانهار التوك توك على بعد 2 كم من نقطة البداية، وقد ورد لمن قاموا بهذه التجربة بتعزيز التوك توك بتقنية من كوينجسيج، وأطلقوا عليه اسم توك توك ستيج.

وافق المسؤولين في نوربوجرينج على محاولة التوك توك المعدل لتحطيم الرقم القياسي، مع وجود شخصين جالسين في الخلف لتوفير المزيد من الجر خلال المنعطفات الصعبة، ما يجعل الفيديو فريداً من نوعه بالفعل.

وفي الختام، تعطل هذا التوك توك بعد خط النهاية مباشرة، وتمكن من الوصول إلى سرعة قصوى بلغت 63 كم/س، وتمكن من تسجيل لفة كاملة على الحلبة في 31:49 دقيقة، وهو رقم قياسي لتوك توك على الحلبة، ونتوقع أن نرى العديد من المنافسين على هذا اللقب في المستقبل.