رئيس وزراء سابق: بريطانيا على الطريق السريع لـ"الدولة الفاشلة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون تحذيرا من أن بلاده قد تتحول سريعا إلى دولة فاشلة.

وطالب براون الذي ينتمي لحزب العمال وشغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2007 إلى 2010 بإصلاحات جذرية، موضحا أن الكثيرين فقدوا ثقتهم بطريقة إدارة البلاد وباهتمامات النخبة التي تركز على لندن.

وكتب براون في صحيفة ديلي تليجراف قائلا: "أعتقد أن الخيار الآن ينحصر بين دولة إصلاحية ودولة فاشلة".

وتابع: "أصبح الاستياء في اسكتلندا خاصة بالغا لدرجة أنه ينذر بنهاية بريطانيا".

وأضعفت أزمة شهدتها البلاد على مدى خمس سنوات للخروج من الاتحاد الأوروبي إضافة لجائحة فيروس كورونا المستجد الروابط التي تجمع بين إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية في اقتصاد تُقدر قيمته بثلاثة تريليونات دولار.

وقال براون إن على رئيس الوزراء بوريس جونسون إصلاح الطريقة التي يتم بها حكم بريطانيا.

وتابع قائلا "بريطانيا، التي يعصف بها وباء كوفيد-19 وتتهددها النزعة القومية ويكتنف الغموض فيها ما سيؤول إليه حلم عالمية بريطانيا بعد البريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي)، عليها أن تعيد بسرعة اكتشاف ما يجعلها متماسكة وحل المشكلات التي تفرق بيننا".