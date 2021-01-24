ظهور أول سيارة ستينجر 2021 بشعار كيا الجديد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد رصد كرنفال بشعار كيا الجديد، نشرت على الإنترنت صورا تزعم أنها لسيارة ستنيغر بالشعار الجديد. من المقدمة تبدو طبيعية، لكن حجم الشعار الكبير بالخلف ربما يشير إلى تلاعب في الصور.

نعلم أن الشعار الجديد يأتي بنفس حروف KIA لكن بتصميم محدث مع خط زاوي بتصميم متماثل أفقيا وعموديا ليعبر أكثر عن خطة التحول أو Plan S التي تركز على السيارات الكهربائية وتقديم سيارات “أكثر ديناميكية وأناقة وابتكارا” بلغة تصميم جديدة.

ومن بين سيارات كيا المرتقبة بالشعار الجديد، يدخل الجيل الثالث من K7 مرحلة الإنتاج في مارس 2021، كذلك موديل نيرو الكهربائية 2021. ويليهما دخول K3 فيس ليفت الإنتاج الشامل في أبريل استعدادا لكشفها نهاية الشهر أو في مايو، وفي نفس الفترة ستكشف K5 موديل العام بالشعار الجديد.

ستدخل سبورتاج التي طال انتظارها الإنتاج أخيرا في يونيو ، لذا من غير المعروف ما إذا كانت ستكشف في أبريل فعلا. وفي يونيو أيضا سيصدر موديل العام للعديد من الطرازات مثل بيكانتو ونيرو الهجينة والهجينة بالقابس وتشكيلة سورينتو.