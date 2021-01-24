سوزوكي جيمني نسخة 5 أبواب ستصنع في الهند

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أفاد تقرير جديد من موقع Autocar Indian بأن الهند بدأت في تصدير سوزوكي جيمني نسخة الثلاث أبواب، ومن المقرر الكشف عن نسخة جيمني خمسة أبواب بعد 6 أشهر، استعدادا لوصولها صالات العرض أواخر العام، وأن تصل إلى الأسواق كموديل 2022.

يذكر التقرير أنّ جيمني الثلاثة أبواب المصنعة بالهند تطابق النسخة المصنعة في اليابان، وقدرة المصنع الهندي على إنتاج سيارات بمقود أيمن وأيسر، وأن أول 184 سيارة ستشحن إلى أمريكا اللاتينية.

ونقل الموقع عن مصادر قريبة من مصنع ماروتي سوزوكي أن نسخة الخمسة أبواب ستكون أطول من نسخة الثلاثة أبواب، وتستخدم نفس محرك البنزين K15B سعة 1.5 لتر.