مقترح لإصدار لوحة سيارة مميزة لذوي الإعاقة بدلًا من الملصق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شجّعت موافقة مجلس الوزراء على إصدار لوحة سيارات بشعار مميز، النشطاء من ذوي الإعاقة الحركية من جمعية “سواعد” بالمنطقة الشرقية على تقديم مقترح يتضمن وضع شعار (الأشخاص ذوي الإعاقة) على لوحات السيارات.

وفي التفاصيل، تقدّم عددٌ من الأشخاص والنشطاء من ذوي الإعاقة الحركية من جمعية “سواعد” للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية بمقترح للإدارة العامة للمرور السعودي وهو وضع شعار (الأشخاص ذوي الإعاقة) بدلًا من المُلصق، وذلك بعد أن تمت الموافقة على إصدار لوحة سيارات بشعار مميز بقيمة 800 ريال، تُدفع مرة واحدة عند الإصدار.

ويقول أحد مُقدّمي المُقترح: “وضع شعار (الأشخاص ذوي الإعاقة) في لوحة السيارة، سَيَحُد كثيرًا من التلاعب بالملصقات التي تدلّ على أن السيارة بها شخص من ذوي الإعاقة؛ خاصة أن هذا الملصق يصدر من عدة جهات؛ فلماذا لا يكون مصدره الوحيد المرور، ويكون في لوحة سيارة الشخص المعاق كهوية رسمية له وتصرف له بشكل مجاني؟.. وعند بيع السيارة يتم استبدال اللوحة أو نقلها لسيارة أخرى يكون صاحبها شخصًا من ذوي الإعاقة”.

وقال آخـر في السياق ذاته: “يكون إصدار لوحة سيارة لشخص من ذوي الإعاقة بشكل مجاني، وفق أوراق ومعاملة رسمية تُقَدّم للمرور لإثبات أن هذه السيارة تخص شخصًا معاقًا؛ وبهذا يسهل حتى على رجل المرور معرفة أن هذه السيارة تخص شخصًا من ذوي الإعاقة، سواء في مواقف أشخاص ذوي الإعاقة أو غيرها”.