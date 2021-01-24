الحكومة الأمريكية تريد فرض ضريبة على البنزين لتمويل تطوير الطرق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جو بايدن أصبح الرئيس الرسمي للولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي. وفي يوم الخميس، بيت بوتيجيج، مرشح بايدن لرئاسة وزارة النقل الأمريكية، صرح خلال جلسة الاستماع بأنه يجب إعادة النظر في آلية إنفاق الإيرادات. ليسأله السناتور مايك لي عما إذا كانت آليات الإيرادات الجديدة يمكن أن تشمل زيادات ضريبية على البنزين؟ ويجيب بوتيجيج بأن الأمر وارد مثل ما اتخذت العديد من الدول هذه الخطوة، وإن كانت ليست الخطوة الوحيدة.

لم يرفع الكونجرس ضريبة البنزين منذ عام 1993. وفي المدى القصير إلى المتوسط​​، يمكن إعادة النظر في الضريبة أو تعديلها أو ربطها بالتضخم، حسب بوتيجيج.

وهكذا يتضح أن بوتيجيج على علم بأن التحول إلى السيارات الكهربائية يعني فقدان ضريبة البنزين للإيرادات التي ستصبح أقل فعالية. وعلى المدى الطويل، مع زيادة كفاءة المركبات الكهربائية، لا بد أن يدور نقاشا حول ما إذا كانت ضريبة البنزين فعالة حقا.

في النهاية، قال بوتيجيج إن “جميع الخيارات على الطاولة بل وقد يشمل التخلص من ضريبة البنزين والبدء في الاعتماد على آلية مختلفة تماما لتمويل إنشاءات الطرق السريعة والأنشطة الأخرى”.

ويؤيد ذلك، ما أوضحه متحدث باسم بوتيجيج لاحقا بأنه “ثمة مجموعة متنوعة من الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان الاستثمار في الطرق السريعة وخلق فرص عمل، لكن زيادة ضريبة البنزين ليست من بينها”.