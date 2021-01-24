سوبارو تعلن عن شراء حصة في تويوتا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سوبارو وتويوتا لديهما تاريخ من التعاون أثمر عن إنتاج تويوتا 68 وسوبارو BRZ. وفي 2019، كشفت العلامتين عن تطوير مشترك لمنصة سيارات كهربائية.

وها هي سوبارو تعلن زيادة التعاون بشراء حصة أسهم بقيمة 70 مليار ين (675 مليون دولار = 2.5 مليار ريال) من تويوتا، بنسبة 0.3%؛ تعزيزا لتطوير تقنيات السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية بين العلامتين.

يقال إن الاستحواذ على أسهم تويوتا لن يترك تأثير على أداء سوبارو المالي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس.

يُذكر أن تويوتا قد شوقت لإطلاق اس يو في كهربائية متوسطة الحجم تستند إلى منصة e-TNGA المطورة بالتعاون مع سوبارو العام الماضي، وبعدها كشفت سوبارو عن تطوير كروس أوفر كهربائية بالكامل ستطلقها قريباً في أوروبا.

مع خبرة تويوتا في صناعة المركبات الكهربائية وسمعة سوبارو لأنظمة الدفع الرباعي، ربما سنرى واحدة من أكثر سيارات الكروس أوفر الكهربائية قدرة على الطرق الوعرة في الأسواق.