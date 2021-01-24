عبداللطيف جميل وكيل لكزس الأجنبي الوحيد في اليابان!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – على مدار أكثر من من 60 عام استطاعت عبداللطيف جميل أن تقوي شبكة علاقتها مع تويوتا باعتبارها أحد أبرز الوكلاء لعلامتي تويوتا ولكزس في الشرق الأوسط، واستطاعت الشركة تحقيق نجاحات كبيرة لتحصل على ثقة عملاء تويوتا.

وفي عام 1996، أنشأت شركة عبد اللطيف جميل المحدودة مكتبها في اليابان، مع التركيز على صادرات السيارات من اليابان، في عام 2005 عندما أنشأت شركة تويوتا شبكة مبيعاتها لعلامة لكزس في اليابان، حيث تم تأسيسها بناءً على طلب شركة تويوتا الأم بسبب تميز الوكالة في مبيعات لكزس في الخارج.

واستطاعت تويوتا أن تبني شبكة ضخمة من وكلاء لكزس يصل عددهم لـ 30 وكيل جميعهم يابانيين عدى وكيل واحد وهو عبداللطيف جميل تحت مسمى لكزس نيريما في طوكيو، وقد حصلت لكزس نيريما على جائزة لكزس للتميز في عام 2013 لخدمة العملاء رقم واحد بين جميع وكلاء لكزس طوكيو في عام 2012، حيث وضعت معايير جديدة في المبيعات وقيمة العلامة التجارية، مدعومة بالفلسفة اليابانية للعلامة.

هذا وتعود العلاقة المتميزة بين شركة تويوتا وعبداللطيف جميل للسيارات لأكثر من نصف قرنٍ مضى، حيث نمت عبداللطيف جميل للسيارات لتصبح إحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات بالمملكة، وواحدة من أكبر الموزعين المعتمدين المستقلين لسيارات تويوتا في العالم.

واستناداً لسياستها الضيف أولاً والتزامها بالتميز في كل ما تقدمه، تدعم عبداللطيف جميل للسيارات الانتشار الواسع لسيارات تويوتا في السوق السعودي عبر شبكة ممتدة من مراكز البيع والصيانة الموزعة استراتيجياً في معظم أنحاء المملكة لتوفر راحة البال لضيوفها أينما كانوا.