إيلون ماسك يعرض 375 مليون ريال لمن يطور هذه التقنية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – غرد الملياردير رئيس تيسلا، إيلون ماسك، واعدا جائزة قدرها 100 مليون دولار (375 مليون ريال) لمن يطور أفضل تكنولوجيا “تلتقط” انبعاثات الكربون.

الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري أصبح هدف الكثير من الصناعات وعلى رأسها السيارات للحد من تغيرات المناخ.

وتوجه الشركات كان عبارة عن إيجاد حلول بديلة لمصدر الطاقة مثل التوجه إلى تصنيع سيارات كهربائية، بدلا من تطوير تقنية تقوم بامتصاص أو التقاط الكربون الموجود في الهواء.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أواخر العام الماضي إن هناك حاجة إلى زيادة حادة في نشر تكنولوجيا التقاط الكربون إذا أرادت البلدان تحقيق عالما خاليا من الانبعاثات.

وقد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسريع تطوير تقنية التقاط الكربون كجزء من خطته الشاملة لمعالجة تغير المناخ.

بالعودة إلى الخبر، فقد أكد ماسك أن يكشف عن مزيد من التفاصيل الأسبوع القادم. ويأتي إعلان الجائزة بعد تغريدة أخرى قد سأل فيها المتابعين عن طرق التبرع بثروته التي تبلغ 184 مليار دولار حسب فوربس.

يُذكر أن ماسك يرأس شركات مستقبلية مثيرة، مثل سبيس اكس التي تسعى إلى تحقيق السفر إلى مريخ وشركة نيورالينك الناشئة التي تسعى إلى تطوير واجهات ذات عرض نطاق ترددي عالٍ بين الدماغ والآلة لتوصيل الدماغ البشري بأجهزة الكمبيوتر.