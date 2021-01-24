’كاديلاك إسكاليد‘ للعام 2021 تمنحك فرصة التنقّل بأسلوب أنيق فاخر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - مساحة الجلوس الأفضل بفئتها عند صفي المقاعد الثاني والثالث، ومساحة أمتعة إضافية بنسبة 68٪ لتعزيز مستويات الراحة

أداء يوحي بالثقة مع محرّك V-8 جديد سعة 6.2 ليتر لتمكين الاستمتاع بالقيادة المشوِّقة

ديناميكيات قيادة معزَّزة مع تعليق خلفي مستقل جديد وتوافر نظام التحكّم المغناطيسي بالركوب، التعليق الهوائي المتكيّف والمفاضل الإلكتروني محدود الانزلاق

الخليج ٣٦٥ نت – تتميّز ’كاديلاك إسكاليد‘ للعام 2021 بكونها قد خضعت لعملية إعادة تصميم شاملة من الداخل والخارج، وهي الآن جاهزة كي تحوّل كل رحلة إلى تجربة فاخرة بحدّ ذاتها بحيث تجعل الجميع يتطلّعون بشوق للاستمتاع بها دوماً. فهذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الفاخرة مخصَّصة للأشخاص الذين يرغبون بالتنقّل، أو أن يتم نقلهم، بأسلوب أنيق راقٍ. وهي تمنح السائقين إحساساً بالقوّة وتجربة القيادة المعزَّزة التي يمكن الحصول عليها فقط عند قيادة ’إسكاليد‘، وذلك نظراً لما تتمتّع به من أداء موثوق مع تقنيات شاسيه متطوّرة، ومقصورة داخلية أكثر رحابة وتقنيات رائدة لمساعدة السائق.

المزيد من المساحة لمزيد من الراحة

ترتقي ’إسكاليد‘ الجديدة كلّياً للعام 2021 بمعايير الفخامة والراحة إلى مستويات أعلى ضمن فئتها، حيث تجعل كل مقعد بمثابة الأفضل فيها. وارتكازاً على عقود طويلة من تميّز ’كاديلاك‘ في مجال الحِرَفية اليدوية الراقية، ساهمت مجموعة من العناصر مثل التصميم الجديد والبنية الهندسية وتقنيات الشاسيه الجديدة في توسعة المساحة الداخلية بشكل بارز. وفي الواقع، فإن الإصدار الخامس يُعتبَر أكبر ’إسكاليد‘ على الإطلاق، وهو يوفر المزيد من المساحة للركّاب والأمتعة بشكل ملحوظ، مع حيّز إضافي للأرجل عند صف المقاعد الثالث بنسبة 40 بالمئة (34.9 إنشاً / 886 ملماً)، وزيادة بمقدار 68 بالمئة في المساحة التحميلية القصوى للأمتعة خلف صف المقاعد الثالث (25.5 قدم مكعب / 722 ليتراً) في طراز الطول القياسي. وتُعتبَر ’إسكاليد ESV‘ الآن الأفضل بفئتها من ناحية مساحة الأمتعة خلف صفوف المقاعد الأولى، الثانية والثالثة.

قوّة هائلة تأخذك أينما ترغب

عندما يتعلّق الأمر بالأداء، فإن ’إسكاليد‘ للعام 2021 تتميّز بكونها لا تساوم أبداً في هذا المجال. فهي تأتي مجهَّزة بمحرّك V-8 جديد سعة 6.2 ليتر مع باقة من التقنيات البارزة مثل التوقيت المتبدّل للصمّامات، الإيقاف/التشغيل والإدارة الديناميكية للوقود، وذلك لمنح تجربة قيادة أكثر سلاسة ونعومة من السابق. ويقترن المحرّك القوي مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات بميّزة التحكّم الإلكتروني بالتبديل، إلى جانب باقة قطر متوفرة قياسياً في جميع الطرازات. إضافة لهذا، توازِن هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات بين الأداء العالي – 420 حصاناً (313 كيلوواط) – والكفاءة المقارَنة، مما يمنح السائقين الثقة التي يحتاجونها خلال القيادة، أكان ذلك أثناء السير على الطرقات السريعة، أم خوض المغامرات فوق الدروب الوعرة أم عند جر مقطورة خلفية.

تجربة قيادة مُحكَمة

ينعم سائق ’إسكاليد‘ للعام 2021 بثقة معزَّزة بفضل تقنيات الشاسيه المتطوّرة التي تهدف لتوفير تجربة قيادة تتميّز بالاستجابة والدقّة العالية مع عزل استثنائي عن ضجيج الطريق، وذلك لأجل جعل الرحلة أكثر متعة وراحة.

فعلى سبيل المثال، يتميّز نظام التعليق الخلفي المستقل الجديد بالكامل في ’إسكاليد‘ للعام 2021 بكونه يتيح لكل عجلة خلفية التعامل مع ظروف الطريق بشكل منفصل عن الأخرى، مع تعزيز الاستجابة للتوجيه ومستوى التحكّم العام من قِبَل السائق، إضافة للارتقاء بجودة الركوب وتخفيف الضجيج والاهتزاز بشكل كبير. ضمن هذا الإطار، يوفر المفاضل الإلكتروني محدود الانزلاق (eLSD) الاختياري مستويات أعلى من الجر المحكَم مع تفعيل للطاقة عند العجلات الخلفية، مما يعزّز قدرات الجر أكثر ويمنح السائق درجات تماسك أكثر على الطريق لتوفير المزيد من السيطرة.

وعندما يتعلّق الأمر بإرساء المعايير ضمن فئتها، فإن ’كاديلاك إسكاليد‘ للعام 2021 هي مركبة الـSUV الفاخرة الوحيدة التي توفر ميّزة التحكّم المغناطيسي بالركوب الحصرية من ’كاديلاك‘ والتي تُعتبَر تقنية التعليق الأسرع تفاعلاً في العالم، حيث تقوم ’بقراءة‘ الطريق 1,000 مرّة بالثانية وتعدّل مستوى التخميد في ممتصّات الصدمات بشكل فوري تقريباً بهدف تقليل الحركة العمودية للهيكل وميلانه واهتزازه، وهو ما يترافق عادة مع المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات الكبيرة، وبالتالي تصبح القيادة أكثر استجابة ونعومة.

ويجتمع مع ميّزة التحكّم المغناطيسي بالركوب في ’إسكاليد‘ نظام التعليق الهوائي المتكيّف الجديد المكوَّن من نوابض هوائية يتم التحكّم بها إلكترونياً، وذلك لتوفير موازنة تلقائية للحمولة وتعديل ارتفاع الركوب، مما يسهم في تعزيز مستويات العزل والنعومة للاستمتاع أكثر بالرحلة.