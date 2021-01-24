أسرار "تسلا" في حوزة لص.. سرق 26 ألف ملف خاص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت "تسلا" دعوى قضائية على موظف سابق تتهمه بسرقة 26 ألف ملف سري خلال أسبوع فقط من توظيفه في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاء في نص الدعوى، أن الشركة العملاقة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية رصدت عمليات تحميل محظورة في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، فيما أكد المهندس الجديد الذي كان يعمل عن بُعد بسبب الجائحة، أنها ملفات إدارية شخصية.



وأشارت "تسلا" إلى أنها استدعت الموظف المذكور إلى اجتماع عبر الفيديو فور رصدها عمليات التحميل هذه، متهمة إياه بأنه سعى إلى تلف الأدلة.

وأكدت "تسلا" أن المهندس رفض خلال الاجتماع السماح للشركة بالاطلاع على مضمون جهاز الكمبيوتر الخاص به، "كما شوهد وهو يزيل على عجل معلومات من جهازه"، وفق نص الدعوى.

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وكشف الرجل بعدها، بطلب من مسؤولين في "تسلا" استدعوه، عن بيانات التعريف الخاصة به على موقع "دروب بوكس" الذي يتيح تخزين ملفات إلكترونية عبر الإنترنت.

وتبيّن أن "الملفات السرية نفسها العائدة إلى تسلا والتي رُصدت على جهاز الكمبيوتر المحمول خاصته كانت لا تزال موجودة على حسابه للتخزين عبر الحوسبة السحابية (كلاود)"، بحسب الدعوى.

تفاصيل خطيرة

وبدأت عمليات التحميل في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 واستمرت حتى 4 يناير/ كانون الثاني 2021، مع تحميلات "إضافية" في 6 يناير/ كانون الثاني وفق "تسلا".

وأوضحت المجموعة أن الملفات الإلكترونية المحمّلة "لا تمت بصلة إلى مسؤوليات" الموظف السابق وهي تتناول عمليات التشغيل الآلي لبعض مسارات التصنيع والتسويق التجاري، وبالتالي يمكن أن تفيد جهات منافسة "لاستحداث نظام مشابه مشغل آليا بجزء بسيط من الوقت والمال المنفق من تسلا لإنشائه".

وأشارت "تسلا" إلى أنها طردت الموظف المذكور في يوم اكتشاف سرقة أسرار تجارية خاصة بها وبسبب أكاذيبه وإخفائه المتكرر لمعلومات خلال التحقيق".

غير أن الموظف قال لصحيفة "نيويورك بوست" إنه حوّل هذه الوثائق إلى حسابه في "دروب بوكس" عن طريق الخطأ.