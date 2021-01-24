بقوة جبارة.. انطلاق فيراري F8 Tributo ببصمة نوفيتيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة نوفيتيك تعديلات تقنية على الأيقونة فيراري F8 Tributo لرفع معدلات أدائها.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها قامت بحقن المحرك القياسي ثماني الأسطوانات V8 سعة 3.9 لتر بـ 82 حصان إضافي، لتزأر السيارة حينئذ بقوة 802 حصان، مع زيادة عزم الدوران الأقصى بمعدل 128 نيوتن متر ليصل إلى 896 نيوتن متر.



وبفضل هذه القوة الإضافية تنطلق السيارة ثنائية المقاعد من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.6 ثانية فقط، في حين تتخطى سرعتها القصوى حاجز 340 كلم/س.

ومن ناحية أخرى، تقدم نوفيتيك للأيقونة فيراري F8 Tributo باقة عناصر إيروديناميكية مصنوعة من الكربون، والتي تتوفر أيضا بمظهر الكربون الشفاف، مثل أسبويلر أمامي ثنائي الأجزاء وأسبويلر خلفي وكسوات للعتبات الجانبية وأغطية للمرايا الجانبية.