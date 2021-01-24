مستوحاة من فيات 500.. إطلاق موديلات أبارث 595 الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أبارث عن إطلاق موديلات 595 الجديدة، التي تعتمد على سيارة فيات 500 الصغيرة.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الجديدة تتوفر في أربعة موديلات مختلفة بقوة تمتد من 145 إلى 180 حصان، كما أنه يتوافق مع مواصفة العادم Euro 6d.

وأشارت إلى أن جميع الموديلات الجديدة، 595 وTurismo وCompetizione وEsseesse، تتوفر كسيارة كابريو وتعتمد على نفس المحرك، الذي يولد ثلاث مستويات من القوة 145 و165 و180 حصان.





وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على ناقل حركة يدوي خماسي السرعات، وتوفر شركة أبارث ضمن باقة التجهيزات الاختيارية ناقل حركة نصف أوتوماتيكي خماسي السرعات، بالإضافة إلى إمكانية تغيير التعشيقات يدويا عن طريق مقابض التعشيق بالمقود.



كشافات تخطف الأنظار

وتخطف سيارات أبارث الجديدة الأنظار إليها من خلال الكشافات المزودة بضوء القيادة النهاري LED، كما تتوفر لها كشافات ضوء زينون الثنائي ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.





وتزخر الموديلات الجديدة أيضا بنظام مكابح فائق الأداء مزود بأقراص مكابح مهواة من الداخل على العجلات الأمامية وأقراص مكابح عادية على العجلات الخلفية، بالإضافة إلى العجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 17 بوصة واللون الأزرق المطفأ أو اللون الأسود Scorpione.





وتزخر مقصورة السيارات الجديدة بلوحة عدادات مغطاة بفرش ألكانترا الفاخر ومقاعد جلدية وذراع لناقل الحركة من الكربون، بالإضافة إلى نظام المعلومات والترفيه Uconnect مع شاشة لمسية فائقة الوضوح قياس 7 بوصة ومكيف هواء أوتوماتيكي مع دعم تقنية أبل CarPlay وأندرويد Auto، ونظام صوتي اختياري 480 وات من Beats Audio.

وأوضحت شركة أبارث أن سعر السيارة 595 الجديدة يبدأ من 20 ألف 990 يورو.