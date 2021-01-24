أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 24 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زادت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد 24 يناير 2021، على نحو طفيف، وسط ترقب أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 223.94 ريال (59.69 دولار)، مقارنة بنحو 223.65 ريال (59.64 دولار)، أمس، وهذه الأسعار قبل احستاب "مصنعية" البائع.

أما الجرام عيار 22 فسجل نحو 205.28 ريال (54.72 دولار)، مقارنة بنحو 205.01 ريال (54.67 دولار)، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 21 إلى 195.95 ريال (52.23 دولار)، مقارنة بنحو 195.69 ريال (52.18 دولار) في تعاملات السبت.

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وجرام الذهب عيار 14 بلغ 130.63 ريال (34.82 دولار)، مقارنة بنحو130.46 ريال (34.79 دولار) أمس .

أما سعر الجنيه الذهب (8جرامات من عيار 21) فسجل نحو 1568.54 ريال (417.87 دولار)، وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية نحو 6965 ريالا (1857 دولارا).

ولدى آخر إغلاق - الجمعة- هبط الذهب إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع بدعم من الآمال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1859.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريبا والتي بلغها الخميس. وفي الأسبوع، ارتفع 1.8 بالمئة وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر كانون الأول.

ونجح الاقتصاد السعودي في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وبدأ معدل البطالة بين السعوديين في الانخفاض، وفقا لبيانات رسمية.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية "GASTAT"، الجمعة، عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 14.9% في الربع الثالث من 2020.

وارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي إلى 137.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن إجمالي استثمارات السعودية في السندات الأمريكية، بلغ حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو 134.2 مليار دولار، بارتفاع 2.5% بما يعادل نحو 3.4 مليار دولار.