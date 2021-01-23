بعد أيام من تعيينه.. تسلا تطرد مهندس برمجيات بتهمة خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمثُل مهندس البرمجيات السابق في شركة تسلا أليكس خاتيلوف، أمام القضاء في 4 فبراير/شباط المقبل، لمواجهة تهمة وجهتها له الشركة.

ووفق شركة تسلا تم العثور على آلاف الملفات السرية في التخزين الشخصي لمهندس البرمجيات الذي قال إنه نسيها وحاول إتلافها.

ووفق دعوى تسلا" النصوص تلك ذات قيمة كبيرة بالنسبة لها، والوصول إليها سيمكن الشركات الأخرى من إجراء هندسة عكسية لعملياتها لإنشاء نظام مماثل في جزء صغير من الوقت وبجزء بسيط من النفقات".

واستمرت فترة عمل خاتيلوف وفق موقع فوربس، 10 أيام، حيث انتهت في 6 يناير/كانون الثاني، وهو متهم بسرقة أكثر من 6 آلاف نصّ أو ملف برمجي، تعمل على أتمتة مجموعة واسعة من وظائف الأعمال، كما تقول تسلا في شكواها بشأن سرقة الأسرار التجارية.

وقال خاتيلوف في مقابلة نقلتها وكالة بلومبرج، إنه "فوجئ وصدم من دعوى تسلا القضائية"، مضيفًا أنه "تم تعيينه في 28 ديسمبر/كانون الأول، وأرسلت له تسلا ملفًا يحتوي على معلومات عن التعيينات الجديدة".

وتابع، بأنه نقله إلى حسابه السحابي الشخصي على Dropbox لاستخدامه لاحقًا على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به".

وتساءل مهندس البرمجيات السابق لدى تسلا، قائلًا: "لا أعرف لماذا يزعمون أنها معلومات حساسة، لم يكن لدي وصول إلى أي معلومات حساسة".

وأضاف أن الشركات التي ترغب في الحفاظ على الحماية على الملفات عادة ما تمنع التثبيت غير السليم لها، مؤكدّا أن أحدًا لم يخبره أن استخدام Dropbox "محظور".

وكانت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، رفعت دعاوى قضائية ضد موظفين سابقين آخرين وشركات منافسة، على خلفية سرقة بيانات.