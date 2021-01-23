موجز الخليج 365 للسيارات.. أبرز طرازات العائلة وفخر صناعات فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

شهدت صناعة السيارات الفرنسية عبر تاريخها طرح مجموعة استثنائية من الموديلات الرياضية.

كان عام 1999 هو عام الظهور الأول لطراز "زوندا" الرياضي الاستثنائي من شركة باجاني الإيطالية المصنعة للسيارات.

يشهد عام 2021 طرح 8 سيارات متميزة تضمن 3 صفوف من المقاعد، وهو خيار رائع لعشاق سيارات SUV الرحبة.

طرحت ماركة بي إم دبليو فئة عالية الأداء من طراز الفئة الثانية لعام 2021، إلى جانب توفير فئة تقليدية من الطراز نفسه.

ضمن فئات هاتشباك عالية الأداء تقدم ماركة سوبارو نسخة جديدة لعام 2021 من طراز "امبريزا"، لمنافسة موديلات مثل هوندا سيفيك ومازدا 3.

في عام 2017، أعلنت رولز رويس عن نيتها الدخول مباشرة في عالم تصنيع السيارات الكهربائية، وتجاوز خطوة تصنيع سيارات بمحركات هجينة.