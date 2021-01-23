سائق ينام بالمقعد الخلفي لسيارة تيسلا أثناء قيادتها نفسها!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قد يكون السائق الآلي في تيسلا متقدماً للغاية، لكنه لا يوفر قيادة ذاتية بالكامل، حيث يتطلب من السائقين أن يظلوا يقظين في جميع الأوقات، وبالرغم من ذلك، يواصل عدد من مالكي تيسلا إساءة استخدامه ونشر الأمور الخطيرة التي يقومون بها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُظهر مقطع فيديو نُشر على تيك توك في نوفمبر الماضي، والذي انتشر مرة أخرى مؤخراً، شاباً يتظاهر بالنوم في مقعد السائق ثم ينتقل إلى المقاعد الخلفية لسيارة تيسلا موديل 3 بيضاء أثناء انطلاقه على طريق سريع مع تشغيل السائق الآلي.

نشر صانع الفيديو، جوناثان كوكس، مقطع فيديو من وراء الكواليس للفيديو عبر قناته على يوتيوب، وهو يضع شريطاً ثقيلاً على عجلة القيادة في سيارة تيسلا لضمان عدم إلغاء تفعيل السائق الآلي، وعندما يكون على الطريق، يتكئ بمقعد السائق ويتظاهر بالنوم، ثم يقفز إلى المقاعد الخلفية ويتظاهر مرة أخرى بالنوم، في حين تجلس والدته في مقعد الراكب وتُصور كل شيء!

تطلب تيسلا من أولئك الذين يستخدمون نظام السائق الآلي أن يضعوا أيديهم على عجلة القيادة في جميع الأوقات، وأن يبقوا أعينهم على الطريق، ولا يقتصر الأمر على عدم اتباع كوكس لتلك القواعد فحسب، بل أيضاً يخالف مجموعة من قوانين القيادة، لذا فهو يستحق عقاباً رادعاً بالتأكيد.