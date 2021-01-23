تعديل موعد سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

ابوظبي - مجدي عبدالحي - مراجعة جدول سباقات الفورمولا 1 لموسم 2021 في أعقاب استمرار قيود السفر الدولي

سباق جائزة السعودية الكبرى في جدة يحتفظ بموقعه الرئيسي في الجدول كالسباق قبل الأخير للموسم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الجهة المنظمة لسباقات فورمولا 1 عن تعديل مواعيد انطلاق سباقات موسم 2021، وتأجيلها أسبوعاً واحداً نظير استمرار القيود المفروضة على السفر الدولي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19).

وبناء على ذلك فقد تقرر تأجيل إقامة سباق جائزة السعودية الكبرى والذي كان مقرراً له أن يقام خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر ليقام في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021، على أن تنطلق سباقات هذا الموسم بسباق جائزة البحرين الكبرى في 28 مارس المقبل، بعد أن تم نقل السباق الافتتاحي التقليدي والمقرر إقامته في أستراليا من مارس إلى نوفمبر، وتأجيل جميع السباقات بعد ذلك لمدة أسبوع لكل جولة.

وعن ذلك قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل: “نتطلّع قُدمًا لانطلاق أول سباق للجائزة الكبرى في الفورمولا 1 في المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من ترقب الجميع لهذا الحدث الكبير، فإنني متأكد أن محبّي السباق المتحمسين في المملكة يتفهمون الواقع الحالي الذي فرضته الجائحة على الجدول الكامل، وسينتظرون بشوقٍ أسبوعًا واحدًا إضافيًا لحضور السباق الذي طال انتظاره في المملكة”.

وأضاف سموه: “نحن نتفهم تماماً ونتفق مع قرار فورمولا1 بإعادة تعديل تقويم موسم 2021، ومتأكدون تماما بأن ذلك الإجراء لن يؤثّر أبدًا على الحماس والإثارة والتوقعات خصوصًا أنّه يُقام في المراحل الأخيرة من الموسم التي تشهد احتدام المنافسة، نتطلع إلى الترحيب بالعالم في جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021”.

من جهته، قال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا 1: “كانت بداية مزدحمة للعام في الفورمولا 1 ويسعدنا أن نؤكد أن عدد السباقات المخطط لها لهذا الموسم لا يزال كما هو دون تغيير”، وأضاف: “لم تعد الحياة إلى طبيعتها بعد في أعقاب الجائحة، لكننا أظهرنا في عام 2020 أنه يمكننا السباق بأمان كأحد أوّل الرياضات الدولية التي تعود للحياة، ولدينا الخبرة والخطط الموضوعة لإكمال موسمنا، من الواضح أن وضع الجائحة لا يزال غير ثابت، لكن لدينا الخبرة من الموسم الماضي مع جميع شركائنا والمسوّقين المعتمدين للتكيّف وفقاً لذلك وبأمان في عام 2021”.

ويعتبر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الأول ضمن شراكة طويلة الأمد بين الفورمولا 1 والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسيقام على كورنيش جدة على طول ضفاف البحر الأحمر ليقدّم للجمهور ومحبي هذه الرياضة عطلة نهاية أسبوع كاملة تجمع رياضة السيارات الحية والترفيه والثقافة في أجواءٍ مميزة تلهب حماس السعوديين والسوّاح على حد سواء.

وتعتبر فورمولا 1 أحدث فعالية رياضيّة دولية ضخمة تلتزم بها المملكة، وستتوّج عامًا مثيرًا لرياضة السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث استضافت المملكة قبل أيام رالي داكار، وسترحب بعودة سباق الدرعية للفورمولا إي للعام الثالث على التوالي في شهر فبراير المقبل.