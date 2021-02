سوني تكشف مصير صناعة سيارتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – فاجئت سوني العالم في معرض CES 2020 عندما كشفت عن سيارتها الاختبارية فيجن S، ومنذ ذلك الحين، أمل الكثير من عشاق السيارات أن تكشف الشركة عن نسخة إنتاجية منها.

وبعد مرور عام من ذلك، ظهرت سيارة سوني أثناء اختبارها على الطرق العامة في أوروبا، مما أثار الأمل بين الطامحين في الإصدار الإنتاجي، حيث تطور سوني سيارتها الاختبارية، لكن للأسف، لن تصل السيارة إلى مرحلة الإنتاج، وذلك وفقاً لمتحدث باسم سوني أخبر مجلة كار آند درايفر أن شركته ليس لديها خطط لإنتاج أو بيع السيارة بكميات كبيرة.

يُذكر أن سيارة فيجن S الاختبارية تتمتع بتقنيات القيادة الذاتية من المستوى الثاني+، والتي تقتصر على التحكم التكيفي في السرعة، وركن السيارة ذاتية، وتغيير المسار تلقائياً، لكن عملاق التقنية يهدف لتطوير تقنيات المستوى الرابع أيضاً.

وبالحديث عن التقنيات، فإن السيارة الاختبارية من سوني تروج أيضاً لنظام صوتي متطور يدعى 360 Reality Audio، والذي يخلق مجالاً من الصوت لكل شخص، مع وجود اتصال 5G على متن السيارة.

وفي الختام، مع تطوير سوني للكثير من التقنيات والأنظمة المتعلقة بالسيارات، فلن يكون من المفاجئ أن تكون هناك سيارة كهربائية ذاتية القيادة قريباً تحمل مكونات مصنوعة من قبل سوني.

