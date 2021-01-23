في حدث خاص.. نيسان تكرم يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أقامت شركة نيسان السعودية حدثًا يوم الثلاثاء للاحتفال بصفقة أسطولها الكبير مع شركة يلو (الوفاق لتأجير السيارات). وقد أقيمت الفعالية في فرع شركة يلو بالرياض بحضور فريق نيسان السعودية ووكيلها المتخصص المناهل العالمية، بالإضافة إلى بعض أعضاء الصحافة. وقعت شركة نيسان السعودية اتفاقية لتوفير اكثر من 200 سيارة نيسان صني 2020 الجديدة كليًا لـ يلو، مما يجعلها متاحة بسهولة لطلبات العملاء في جميع أنحاء المملكة.

تُظهر هذه الصفقة التزام نيسان السعودية بصناعة الأسطول السعودي، كما أنها تبرز أهمية يلو في سوق السيارات السعودي باعتبارها واحدة من أكبر شركات التأجير ومحل ثقة للشركاء والعملاء.



كما ذكر أنطوان يزبك، العضو المنتدب لشركة المناهل العالمية، أن “العمل مع شركاء مثل يلو، الشركة الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، يساعدنا على توسيع نطاق أعمال أسطولنا من أجل سيارة صني 2020 الجديدة، نحن نتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة الناجحة “.

عبرت شركة يلو (الوفاق لتأجير السيارات) عن سعادتها بإبرام هذه الصفقة مع شركة نيسان السعودية، نقلاً عن “نحن فخورون بأن يكون لدينا أسطول النخبة لسيارات نيسان السعودية بما في ذلك صني 2020 الجديدة، مما يمنح عملائنا في جميع أنحاء المملكة فرصة حصرية للحصول على تجربة قيادة عالية. تسعى شركة يلو باستمرار لبناء شراكات ناجحة ، وتساعد هذه الصفقة الجديدة مع علامة نيسان التجارية في تحقيق هدفنا المتمثل في تطوير أسطولنا دائمًا وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا “.

وتفخر يلو عن شراكتها مع وكلاء نيسان بالمملكة، حيث تسعى الشركة دائماً لتوفير كل جديد من أجل عملائها وذلك من خلال التعاون مع أفضل الشركاء في قطاع السيارات السعودي.