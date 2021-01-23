صناعة فرنسية.. سيارات رياضية لن ينساها التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات الفرنسية عبر تاريخها طرح مجموعة استثنائية من الموديلات الرياضية.

وقد نافست هذه السيارات الرياضية ماركات أوروبية أخرى بارزة، وأفردت لنفسها مكانا بارزا في التاريخ.

موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات جمع قائمة تضم أبرز السيارات الرياضية فرنسية الصنع التي سبق وأن طرحت للأسواق عبر تاريخ الصناعة.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز رينو 5 تربو، الذي طرح في التسعينيات وكان من أقوى السيارات الرياضية الهاتشباك وصنع منه 5000 نسخة.

وكذلك، طراز بيجو 907 الذي طرح كطراز رياضي يعمل بمحرك فئة V12 بسعة 6 لترات، وينتج قوة 500 حصان، ولكنه لم يستمر طويلا بالأسواق لارتفاع تكلفة تصنيعه.

ومن سيتروين، جاء ضمن القائمة طراز SM الذي توفر للبيع بين عامي 1970 و1975، وكان من أقوى السيارات الرياضية في تاريخ الصناعة الفرنسية.

طراز آخر من رينو جاء ضمن القائمة، هو طراز Clio V6 الذي توفر للأسواق ضمن فئات هاتشباك الرياضية وطرح بمحرك ينتج قوة 252 حصانا.

ومن كلاسيكيات الصناعة الفرنسية، ضمت القائمة طراز Delahaye 135MS الذي طرح كطراز رياضي مطلع القرن الماضي وصنعت منه 135 نسخة فقط.

ومن الموديلات التي شاركت في سباقات الرالي، جاء ضمن القائمة طراز رينو Alpine A110 1600S، الذي تميز في السبعينيات من القرن الماضي خلال مشاركته بسباقات World Rally Championship عام 1973.

من بعده، ضمت القائمة طراز بوجاتي الكلاسيكي Type 35 الذي طرح عام 1926، وشارك في أكثر من 1000 سباق في هذه الحقبة.

وكذلك طراز Alpine A110 '17 الرياضي الذي طرح للمرة الأولى عام 2017، وعمل بمحرك ينتج قوة 288 حصانا، وتميز بوزنه الخفيف الذي يصل لـ 1,114 ألف كيلوجرام.

وجاء في ختام القائمة طراز بوجاتي فيرون الرياضي الخارق، الذي طرح بمحرك تصل سرعته القصوى حتى 253 ميلا في الساعة.