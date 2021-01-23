8 سيارات تجذب العائلات في 2021.. 7 مقاعد على 3 صفوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 طرح 8 سيارات متميزة تضمن 3 صفوف من المقاعد، وهو خيار رائع لعشاق سيارات SUV الرحبة.

وجمع موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات التي ستتوفر بها هذه الخاصية خلال العام الجاري.

وفي مقدمة القائمة، يأتي طراز تسلا Model Y الكهربائي الذي تتوفر نسخته الجديدة للعام الجاري، بصف ثالث من المقاعد يمكن الحصول عليه بمبلغ 3 آلاف دولار إضافي على تكلفته الأصلية، ويتوفر بسعر افتتاحي 37,690 دولار.



من بعده، جاء ضمن القائمة طراز فولكسفاجن "تيجوان" 2021، الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 26,440 ألف دولار.

وكذلك، طراز أكيورا MDX الذي يتوفر للبيع بموديل 2020 في الأسواق حاليا، وتصل تكلفته الافتتاحية لـ45,525 دولار.

وأيضا، موديل عام 2021 الحالي من طراز أودي Q7 وتصل تكلفته الافتتاحية لـ56,045 دولار.

ومن ماركة بي إم دبليو، ضمت القائمة نسخة 2021 الأحدث من طراز X5، الذي يتوفر بثلاثة صفوف من المقاعد، وتصل تكلفته الافتتاحية لـ60,395 دولار.

ثم طراز Buick Enclave الذي يعد أيضا من أبرز السيارات التي تتوفر بثلاثة صفوف من المقاعد، وتصل تكلفته الافتتاحية لـ41,195 دولار.

ومن كاديلاك، جاء ضمن القائمة طراز XT6 موديل 2021، ضمن أبرز السيارات التي تتوفر بثلاثة صفوف من المقاعد، وتصل تكلفته الافتتاحية لـ48,990 دولار.

وفي ختام القائمة، جاء طراز شيفروليه "ترافيرس" موديل 2021، ضمن أبرز السيارات التي تتوفر بثلاثة صفوف من المقاعد، وتصل تكلفته الافتتاحية لـ30,995 دولار.