فورد تعلن استدعاء 3 مليون سيارة لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بالرغم من الالتماسات المتعددة التي قدمتها فورد في 2017، ها هي إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة تجعل فورد تستدعي 3 مليون سيارة بسبب الوسائد الهوائية من ناحية السائق والتي يُحتمل أن تكون معيبة التي تصنعها تاكاتا.

كما ستطلب الإدارة أيضاً من مازدا استدعاء وإصلاح الوسائد الهوائية لما يقرب من 5,800 سيارة تم تصميمها وصناعتها بواسطة فورد، وقد تم بناء السيارات التي تم استدعاؤها بين عامي 2006 و2012، وكلها تتعرض لخطر تمزق منفاخ الوسادة الهوائية مما يؤدي إلى إرسال شظايا قاتلة إلى المقصورة، خاصة بعد التعرض لفترة طويلة للرطوبة العالية.

تقول الإدارة أن هذه الوسائد الهوائية تشكل خطراً كبيراً على السلامة، حيث أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن ما لا يقل عن 17 مليون سيارة بها وسائد تاكاتا لم يتم إصلاحها، وتسببت هذه الوسائد في ما لا يقل عن 27 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 400 إصابة تم الإبلاغ عنها تتعلق بالمشكلة.

من جانبها، قالت فورد إن هذه السيارات البالغ عددها 3 مليون سيارة التي يتعين عليها استدعائها تخضع أيضاً لاستدعاء تاكاتا السابق للوسائد الهوائية للراكب، ورفضت الشركة التعليق أكثر، وأصبح أمامها الآن 30 يوماً لتقديم جدول زمني مقترح لإخطار مالكي السيارات وتصليح السيارات، كما قالت فورد أن تكلفة هذه الإصلاحات ستصل إلى 610 مليون دولار (2.29 مليار ريال).

وفي الختام، بالنسبة لأنواع السيارات المستدعاة، فتشتمل على فورد رينجر وفيوجن وإيدج، بالإضافة إلى لينكون MKZ، وMKX، وميركري ميلان، ومازدا B-Series موديلات 2007-2009.