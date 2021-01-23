الفئة الثانية "جران كوبيه".. BMW تزود سيارتها بقدرات خيالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت ماركة بي إم دبليو فئة عالية الأداء من طراز الفئة الثانية لعام 2021، إلى جانب توفير فئة تقليدية من الطراز نفسه.

واستعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الفئة عالية الأداء من طراز الفئة الثانية التي تتوفر باسم جران كوبيه، شمل الكشف عن قوة المحرك والفئات المتوفرة منه وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021

عززت ماركة بي إم دبليو من القدرات التقنية لنسخة 2021 من طراز الفئة الثانية جران كوبيه، بمنحه خاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، وشاشة معلومات أكبر حجما بقياس 10.3 بوصة، مع توفير نظام أندرويد أوتو.





الأسعار

يتوفر من طراز الفئة الثانية جران كوبيه، 3 فئات للبيع، الافتتاحية باسم 228i تكلفتها 36 ألفا و695 دولارا، والفئة التي تليها باسم 228i xDrive وتكلفتها 38 ألفا و695 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي M235i xDrive بتكلفة 46 ألفا و495 دولارا.

المحرك

يتوفر الطراز بخيارين فيما يخص المحرك، الأول توربيني بسعة 2 لتر ينتج قوة 228 حصانا، والثاني توربيني بسعة 2 لتر ينتج قوة 301 حصان، ويعملان بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.





التقنيات

ضمن الكماليات، استعرض "كار أند درايفر" القدرات التقنية لطراز الفئة الثانية جران كوبيه، والتي تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، والنظام الصوتي من ماركة Harman/Kardon مع خاصية شحن لاسلكي للهواتف.





الأمن والحماية

يحظى الطراز بأنظمة أمن مساعدة للسائق، تشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ بقدرة استشعار حواف الطرق، ونظام كاميرا خلفية لرصد الحركة، ونظام الحفاظ على المسار، والتنبيه في حالة الخروج عن المسار.