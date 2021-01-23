سوبارو "أمبريزا" 2021 تشعل سوق "الهاتشباك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات هاتشباك عالية الأداء تقدم ماركة سوبارو نسخة جديدة لعام 2021 من طراز "امبريزا"، لمنافسة موديلات مثل هوندا سيفيك ومازدا 3.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات نسخة 2021 الجديدة من طراز "امبريزا"، وكشف عن قوة المحرك، والكماليات والفئات المتوفرة منها.

الجديد بنسخة 2021

عززت ماركة سوبارو من أداء محرك نسخة 2021 الجديدة من طراز "امبريزا"، بإضافة نظام تحسين أداء المحرك باسم SI-Drive.





الأسعار

يتوفر من الطراز للعام الجاري 4 فئات للبيع بتكلفة مختلفة، الافتتاحية بسعر 19 ألفا و120 دولارا، والفئة التي تليها باسم Premium وتكلفتها 23 ألفا و120 دولارا، ثم فئة Sport بتكلفة 24 ألفا و520 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Limited وتكلفتها 26 ألفا و820 دولارا.

المحرك

تعمل كافة فئات الطراز بمحرك موحد، 4 أسطوانات، ينتج قوة 152 حصانا، لديه عزم دوران 145 لفة/قدم، ويعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ5 سرعات، وآخر أوتوماتيكي cvt.

التقنيات

يحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 6.5 بوصة و8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لمواصفات وقدرات نسخة 2021 الجديدة من طراز سوبارو "امبريزا" بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق والتي توفر قيادة أكثر أمانا، وأبرزها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطورائ، ونظام كاميرا خلفية لرصد الحركة ومراقبة المنطقة العمياء التي يعجز السائق عن رصدها، بالإضافة لكل من نظام الحفاظ على المسار ونظام تنبيه السائق في حالة خروج السيارة عن المسار.