ترامب فكر في استبدال وزير العدل لإلغاء نتائج جورحيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام أن الرئيس السابق دونالد ترامب فكر في استبدال وزير العدل بمحام بوزارة العدل بإمكانه إلغاء نتائج انتخابات جورحيا.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن ترامب لم يتراجع عن الخطوة إلا بعدما تم إبلاغه بأن جميع كبار المسؤولين في وزارة العدل سيستقيلون بشكل جماعي إذا مضى قدما بالخطة والتي تهدف إلى استبدال الوزير بالإنابة آنذاك جيفري ايه روزن.



وتأتي الأنباء التي نشرتها "واشنطن بوست" كذلك، في وقت يتوقع بأن تتم محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ بتهمة "التحريض على التمرد" على خلفية دوره في إقناع أنصاره بوجود تزوير في الانتخابات قبل اقتحامهم مقر الكونجرس في مطلع يناير/كانون الثاني.

وخسر ترامب بفارق ضئيل ولاية جورجيا لصالح جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية، في عملية انتخابية أصر من دون تقديم أدلة واضحة على أنها كانت مزورة.

ووصفت التقارير امتعاض ترامب المتزايد من رفض روزن تدخل وزارة العدل في نتيجة الانتخابات.

ووضع خطة مفترضة بالاشتراك مع جيفري كلارك، وهو محام في وزارة العدل أيّد ادعاءات ترامب بشأن عدم صحة نتيجة الانتخابات، لاستبدال روزن بكلارك.

لكن في مواجهة استمرت ثلاث ساعات انخرط فيها الثلاثة وأوردتها "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين، تراجع ترامب بعدما قيل له إن الخطوة ستشعل موجة استقالات واسعة.

ونفى كلارك بشكل قاطع بأن يكون وضع أي خطة للإطاحة بروزن وأشار إلى عدم دقة التقارير الإعلامية.

في المقابل، لم يصدر أي رد فعل بعد من ترامب أو روزن أو وزارة العدل على الأنباء.

وفي مطلع الشهر الجاري، أثار تسجيل صوتي مسرّب ضغط فيه ترامب على وزير شؤون ولاية جورجيا "للعثور" على ما يكفي من الأصوات لقلب نتيجة الانتخابات صدمة في واشنطن.

ولطالما كانت جورجيا مؤيدة للجمهوريين، لكنها فاجأت الجميع في انتخابات الرئاسة بالتصويت لصالح بايدن، وهي أول مرة تختار فيها الولاية مرشحا رئاسيا ديمقراطيا منذ نحو 30 عاما.