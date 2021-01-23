"السهم الصامت".. أول طراز كهربائي من رولز رويس يدخل مرحلة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عام 2017، أعلنت رولز رويس عن نيتها الدخول مباشرة في عالم تصنيع السيارات الكهربائية، وتجاوز خطوة تصنيع سيارات بمحركات هجينة.

وتلقت الشركة البريطانية في عام 2019 الماضي، العديد من الطلبات بطرح سيارة كهربائية بالكامل، خاصة في السوق الصينية.

ووفقا لتقرير من موقع "أوتو كار" البريطاني المتخصص بأخبار السيارات، فإن رولز روس، بدأت بالفعل في العمل على أول سيارة كهربائية بالكامل من صنعها، تكشف عن تفاصيلها قبل نهاية العام الجاري.







وفي الوقت الحالي، تمتلك رولز رويس النموذج الأولي لسيارة كهربائية بالكامل من طرازها الشهير Phantom، ولكن الموديل الرسمي الذي ستقدمه للأسواق ضمن هذه الفئة سيكون مختلفا، على حد ذكر موقع "موتور وان".

كما سيتمتع بنطاق سير أعلى من الذي يتمتع به طراز Phantom بنسخته الاختبارية الكهربائية، ووفقا لـ "أوتو كار"، قد يكون مسمى "السهم الصامت" الذي أعلنت عنه "رولز رويس" العام الماضي هو الاسم المختار لطرازها الكهربائي المرتقب.





وفيما يخص التصميم، يتوقع "موتور وان" أن يكون مستوحى من تصميم نموذج اختباري سبق وأن اعلنت عنه رولز رويس باسم 103EX وطراز اختباري باسم vision next 100 كونسبت، وفي قدراته الكهربائية سيكون مستوحى من موديل بي إم دبليو ix.



