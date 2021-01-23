تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 23 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 23 يناير 2021، في ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة.

والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، عند نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، استقر متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك لنحو 18.97 جنيه للشراء و19.15 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19 جنيها للشراء، في المصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.21 جنيه في بنك البركة.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، استقر سعر اليورو، عند نحو 18.95 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

مؤشرات إيجابية

وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند نحو 21.52 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط الدرهم الإماراتي عند مستوى، 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط الدينار الكويتي، عند نحو 51.73 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.