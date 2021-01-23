اعتقال العشرات في روسيا خلال مظاهرات للإفراج عن نافالني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت السلطات الروسية، السبت، عشرات الأشخاص خلال مظاهرات في جميع أنحاء روسيا بدعوة من أنصار المعارض أليكسي نافالني.

وجرت الاحتجاجات الأولى السبت في أقصى شرق روسيا، إذ خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في فلاديفوستوك وخاباروفسك بينما نشرت قوات كبيرة من الشرطة أمام المتظاهرين.



وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعارض نافالتي على الرغم من ضغوط السلطات.

وكانت شرطة موسكو وعدت بأن تتعامل فورا مع أي تجمع غير مصرح به تعتبره "تهديدا للنظام العام".

من جهته، أدان رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين المظاهرات "غير المقبولة" في أوج انتشار وباء كوفيد-19.

وأعلنت يوليا نافالنايا زوجة نافالني على تطبيق أنستقرام عزمها على التظاهر في موسكو من أجل زوجها الذي "لا يستسلم أبدا".

وكانت التجمعات الكبرى للمعارضة في موسكو صيف 2019 شهدت اعتقال آلاف المتظاهرين.

وصدرت على العديد منهم أحكام قاسية بالسجن بتهم القيام بأعمال عنف ضد الشرطة، على الرغم من احتجاج منظمات غير حكومية.

وطالب الاتحاد الأوروبي روسيا بالإفراج الفوري عن نافالني الموقوف حاليا في أحد السجون الروسية.

وقضت محكمة روسية، الإثنين الماضي، بسجن المعارض نافالني لمدة 30 يوما بدعوى مخالفته شروط المراقبة جراء إدانة سابقة.

وعقب الحكم بسجنه، وفي رد فعل سريع، طالب المعارض الروسي المواطنين بالاحتجاج في الشوارع.

وكان نافالني أقام في ألمانيا منذ أغسطس/آب الماضي للاستشفاء عقب مزاعم عن محاولة تسميمه في موطنه بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وأثار اعتقال الشرطة الروسية للمعارض البارز نافالني فور وصوله إلى موسكو قادما من برلين انتقادات أمريكية وأوروبية.