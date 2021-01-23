هل نرى لوحات بحروف وأرقام حسب طلب المالك قريباً؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي قبل أيام عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن موافقة مجلس الوزراء بإضافة فقرة إلى جدول رسوم لوحات المركبات باسم (لوحة بشعار مميز).

وبذلك سيتم تحصيل مبلغ وقدره 800 ريال لهؤلاء الراغبين في إضافة شعار في اللوحة، وبناءً عليه فقد استبشر ملاك السيارات من متابعي الخليج ٣٦٥ نت خيراً بهذا القرار ويتسائلون عن تفاصيل الخطوة.

وطالبوا بأن يتم منح المالك الحق في اختيار لوحة سيارته حسب رغبته سواءً كانت حروفاً أو أرقاماً، ذلك يتضمنه وضع سنة ميلاده أو اسمه او اسم شخص عزيز عليه، أو اسم شركته أو حتى ناديه المفضل.

ونحن في الخليج ٣٦٥ نت نحول هذا الطلب لإدارة المرور، ونتمنى أن نرى مثل هذه الخطوة منهم قريباً بعد أن لمسنا تطورات رائعة في النظام المروري خلال السنوات القليلة الماضية.