3 صور ترصد فخامة طراز فولفو S60 لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنافس ماركة فولفو موديلات مثل جينيسيس G70، بالنسخة الأحدث التي تطرحها ضمن فئات سيدان الفخمة لعام 2021 من طراز S60.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز، من حيث قوة المحرك، والفئات المطروحة منه للبيع بالأسواق، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021

عززت فولفو من نسخة 2021 من طراز S60، بمنحه قدرات تقنية إضافية، تشمل كشافات أمامية LED، ووصلات للهواتف الذكية USB-C، وكاميرا خلفية أكثر تطورا لرصد الحركة.





الأسعار

ويتوفر من طراز S60 عدد كبير من الفئات للبيع بالأسواق، يصل إلى 5 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم Momentum وتكلفتها 39 ألفا و945 دولارا، وأعلى فئة هي Polestar وتكلفتها 65 ألفا و795 دولارا.

المحرك

يتوفر من الطراز 3 خيارات من المحرك، الأول محرك T5 توربيني ينتج قوة 250 حصانا، تزيد بمقدار 66 حصانا بنسخته السوبرتشارج، والخيار الثاني المحرك الهجين T8 ينتج قوة 400 حصان، وأقوى محرك، هجين من فئة plug-in ينتج قوة 415 حصانا.





التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 9 بوصات مثبتة بشكل طولي مشابه للأجهزة اللوحية، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بالطراز النظام الصوتي Bowers & Wilkins.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لقدرات طراز S60 بأنظمة الأمن المساعدة للسائق، والتي توفر قيادة أكثر أمانا له، وأبرزها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالة الطوارئ، بالإضافة لنظام كاميرا خلفية لرصد الحركة، ومراقبة المنطقة العمياء خلف السيارة التي يعجز السائق عن رصدها، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام تنبيه السائق في حالة خروج السيارة عن المسار.