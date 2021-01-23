أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 23 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت 23 يناير 2021، مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية إلى 223.65 ريال (59.64 دولار)، مقارنة بنحو 225.34 ريال (60.09 دولار)، أمس.

أما جرام الذهب عيار 22 فسجل نحو 205.01 ريال (54.67 دولار)، مقارنة بنحو 206.56 ريال (55.08 دولار)، أمس الجمعة.

وهبط سعر الجرام عيار 21 إلى 195.69 ريال (52.18 دولار)، مقارنة بنحو 197.17 ريال (52.58 دولار)، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 130.46 ريال (34.79 دولار)، مقارنة بنحو 131.45 ريال (35.05 دولار)، الجمعة.

أما سعر الجنيه الذهب (8جرامات من عيار 21) فسجل نحو 1565.54 ريال (417.48 دولار)، وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية نحو 6960 ريالا (1856 دولارا).

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات الأسبوع، عن أعلى مستوى في أسبوعين، بعد عمليات بيع لجني الأرباح.

وعمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع في الجلسة السابقة، في حين حدت التوقعات لمزيد من التحفيز ونزول الدولار من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1864.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 8 يناير/كانون الثاني الجاري عند 1874.86 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1862.80 دولار للأوقية.

من ناحية أخرى، تراجع الدولار إلى قاع أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وقال ديفيد ميجير، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "لا يعدو الأمر بعض جني الأرباح الطفيف بعد موجة الصعود في الآونة الأخيرة توقعا لمزيد من التحفيز من إدارة بايدن".

وتابع:"لكن، فرص زيادة التحفيز وتراجع الدولار تواصل دعم الذهب إذا وسعنا نطاق الرؤية".