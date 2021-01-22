صور.. مواجهة شرسة بين هيونداي "باليسايد" وتويوتا "هايلاندر" 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن السيارات التابعة لفئة suv وتتنافس موديلاتها لعام 2021، يأتي طراز هيونداي باليسايد، وفي مواجهته طراز تويوتا "هايلاندر".

وقارن موقع "كار أند درايفر"، بين الطرازين من حيث المواصفات، وقوة المحرك والتكلفة وأبرز الكماليات وعدد الفئات.

الأسعار

وكشف الموفع عن التكلفة الرسمية للطرازين، وذكر أن طراز هيونداي باليسايد، يتوفر منه للبيع 4 فئات، الافتتاحية SE بتكلفة 33 ألفا و700 دولار، وأعلى فئة باسم Calligraghy بسعر 47 ألفا و225 دولارا.

في حين يتوفر من طراز تويوتا "هايلاندر"، 7 فئات، الافتتاحية باسم L بسعر 35 ألفا و985 دولارا، وأعلى فئة باسم "بلاتينيوم" تتوفر بتكلفة 48 ألفا و240 دولارا.





المحرك

وذكر الموقع أن طراز هيونداي باليسايد، يتوفر بمحرك بسعة 3.8 لتر، V6 ينتج قوة 291 حصانا، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

في حين يتوفر طراز تويوتا هايلاندر بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 295 حصانا، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.





التقنيات

وقارن الموقع بين القدرات التقنية للطرازين، وذكر أن طراز هيونداي باليسايد، يطرح بمنظومة تقنية تشمل، شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 8 بوصات و10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، والنظام الملاحي، ووصلات USB للهواتف الذكية.

ويحظى طراز هيونداي أيضا، بنظام تشغيل للسيارة عن بعد عبر تطبيق أمازون أليكاس للأوامر الصوتية.

أما طراز تويوتا هايلاندر، فيطرح بمنظومة تقنية تشمل، شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 8 بوصات و12.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر به تطبيق أمازون أليكسا للأوامر الصوتية، وخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، والنظام الصوتي JBL.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق بكل من الطرازين، وبدأ بطراز هيونداي الذي يطرح بأنظمة أمن أبرزها، نظام الفرامل ذاتية التفعيل ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام ضبط السرعة.

في حين يتوفر بطراز تويوتا أنظمة أمن أبرزها، نظام الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام كاميرا خلفية ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار.